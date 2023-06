Juventus legt 'nieuwe Matthijs de Ligt' vast tot medio 2027

Juventus heeft het contract van het Nederlandse talent Dean Huijsen (18) verlengd tot medio 2027. Dat bevestigt de club vrijdag via Twitter. Huijsen maakte afgelopen seizoen een uitstekende indruk in het beloftenelftal van de Italiaanse topclub. In Italië wordt hij zelfs voorzichtig vergeleken met Matthijs de Ligt.

Met het beloftenteam was Huijsen afgelopen seizoen actief in de Serie C, het derde niveau in Italië. In negentien wedstrijden kwam de verdediger tot drie doelpunten, waaronder een absolute beauty tegen Foggia. Daarnaast speelde het elftal ook in de UEFA Youth League.

Huijsen is de zoon van voormalig prof Donny Huijsen, die in de jaren negentig niet wist door te breken bij Ajax maar daarna nog enkele jaren actief was bij Go Ahead Eagles, Haarlem, AZ en MVV. Toen zoon Dean vijf jaar was verhuisde het gezin-Huijsen naar Spanje, waar Dean werd opgenomen in de jeugdopleiding van Málaga.

In 2021 sloeg Juventus toe en haalde De Oude Dame Huijsen naar Italië. Daar zette hij de afgelopen jaren dusdanig grote stappen in zijn ontwikkeling, dat de club alles in het werk stelde om hem langer binnenboord te houden. Ondanks vermeende interesse van FC Barcelona en Bayern München is dat dus gelukt.