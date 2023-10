'KNVB en Oranje tasten mogelijk mis: Dean Huijsen 'droomt' van carrière bij andere nationale ploeg'

Waar FC Barcelona zondagavond een 17-jarige debutant dankte voor de overwinning op Athletic Club (1-0), maakten ook de Italiaanse Serie A en het Juventus-publiek voor het eerst écht kennis met een jonge debutant. verscheen in de uitwedstrijd tegen AC Milan (0-1) voor het eerst binnen de lijnen en maakte meteen een goede indruk. In Nederland zal men hem ongetwijfeld in de toekomst voor Oranje willen zien schitteren, maar het is de vraag of het überhaupt zover zal komen.

Huijsen staat te boek als groot talent en als je op je achttiende je debuut maakt in de hoofdmacht van Juventus - ook nog eens in de kraker tegen AC Milan - dan kan het haast niet anders dan dat je naam genoteerd staat op het lijstje van potentiële kandidaten voor het Nederlands elftal. Zeker als je al uitkwam voor de Onder 17, Onder 18 en laatst je eerste opwachting maakte in de Onder 19. Het is desondanks geen zekerheidje dat Huijsen in de toekomst in het Nederlands elftal te bewonderen is. De verdediger is weliswaar een geboren Amsterdammer, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Spanje.

Daardoor zou hij eventueel een andere keuze kunnen maken. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde AS ‘droomt’ Huijsen zelfs van een interlandloopbaan in het Spaanse shirt. “Het is zijn droom, zoals AS heeft begrepen, om ooit international te worden bij Spanje, hoewel hij al voor Nederland heeft gespeeld in verschillende jeugdelftallen”, schrijft het medium. “In het geval dat de RFEF (Spaanse voetbalbond, red.) hem als een interessante speler beschouwt voor de toekomst van de nationale ploeg, zal Huijsen niet aarzelen en de stap zetten voor Spanje te gaan spelen.” Mocht het talent inderdaad besluiten om niet voor Oranje maar La Furia Roja uit te komen, dan kan vanaf dat moment een nationaliteitsprocedure van start gaan, zoals de Spaanse bond dat ook heeft gedaan met Aymeric Laporte en Robin Le Normand.

Volgens AS ziet Juventus Huijsen als ‘toekomstige leider’ van de defensie en zou hij in 2030 - als Spanje één van de organisatoren is van het Wereldkampioenschap voetbal - zelfs aan het hoofd van de Spaanse achterhoede kunnen staan. Huijsen maakte twee jaar geleden de overstap van Málaga naar Juventus. Hij had er naar verluidt ook voor kunnen kiezen om in Spanje te blijven voetballen. Zowel FC Barcelona als Real Madrid zou hem op de korrel hebben gehad, maar het project van Juventus sprak hem uiteindelijk meer aan. Daarvoor werd hij zondagavond dus beloond. “Hij gaat een geweldige carrière tegemoet, hij heeft geweldige dingen gedaan”, was Juventus-trainer Massimiliano Allegri na afloop lovend over de debutant.