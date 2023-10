Juventus in povere derby langs AC Milan; feestdag voor Dean Huijsen

Juventus heeft zondagavond in een saai en kansarm duel met AC Milan de punten meegenomen naar Turijn. Door een van richting veranderd schot van Manuel Locatelli won de Oude Dame in San Siro met 0-1. Door deze overwinning kruipt Juventus richting de top in Italië, het nadert koploper Inter tot op twee punten. De Nederlander Dean Huijsen maakte zijn debuut voor Juventus.

AC Milan en Juventus begonnen de derby van Noord-West Italië vandaag beide met een ander team dat aan de aftrap stond in de laatste competitiewedstrijd voor de interland break. Bij AC Milan was de meest opvallende speler de veertigjarige keeper Antonio Mirante, die de geschorste Mike Maignan en de geblesseerde Marco Sportiello verving. Bij Juventus ontbrak de geblesseerde aanvoerde Danilo Luiz Da Silva maar keerde spits Federico Chiesa weer terug in de wedstrijdselectie. De wegens gokken geschorste Nicolò Fagioli ontbreekt de komende 7 maanden bij Juventus.

In een bomvol en sfeervol San Siro startte de wedstrijd zoals vooraf verwacht met een afwachtend Juventus en een aanvallend AC Milan. Dat leverde een eerste helft op zonder kansen. Tijjani Reijnders probeerde het van buiten het zestienmetergebied, maar de eerste echte kans viel pas in de vijftiende minuut te noteren. Olivier Giroud schoot na een voorzet van Rafael Leão in kansrijke positie op doel, maar keeper Wojciech Szczęsny tikte de bal knap naast. Het meest opwindende moment van de eerste helft vond plaats in de 41e minuut toen Malick Thiaw rood kreeg. Hij trok de doorgebroken Moise Kean neer, waardoor Milan de hele tweede helft met tien spelers moest gaan spelen. Beide teams gingen rusten met een 0-0 stand.

In de tweede helft was het logischerwijs Juventus dat meer het initiatief had dan Milan. Kansen leverde dat echter nauwelijks op. Het paste dan ook bij de wedstrijd dat de openingstreffer viel uit een van richting veranderd schot. Manuel Locatelli schoot een ogenschijnlijk houdbare bal van een kleine vijfentwintig meter op doel, maar de bal werd door Rade Kruniç dusdanig van richting veranderd dat keeper Mirante kansloos was.

In de 78e minuut mocht Dean Huijsen zijn debuut maken voor Juventus. De achttienjarige zoon van oud-prof Donny Huijsen ging links in de defensie spelen. Milan werd in het restant van de wedstrijd niet meer gevaarlijk en Juventus kon de spaarzame kansjes niet benutten waardoor de eindstand 0-1 was. Daarmee kan Milan zich gaan voorbereiden op de midweekse clash met PSG. Juventus speelt niet Europees dit seizoen en gaat zich opmaken voor de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona.