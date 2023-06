Kan Heitinga de volgende Eredivisieclub al doorstrepen? ‘Als we vooruit willen is hij niet de trainer’

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax liet twee weken geleden weten dat John Heitinga eventueel behouden kan worden voor een andere rol binnen de club, maar het is momenteel onduidelijk of de trainer daarop zit te wachten. Grote kans dat hij zijn loopbaan elders wil vervolgen. Sparta Rotterdam is na het vertrek van Maurice Steijn naar Amsterdam op zoek naar een nieuwe oefenmeester, maar de naam van Heitinga leidt niet bepaald tot enthousiasme.

De positie van hoofdtrainer was in de afgelopen maanden onderwerp van gesprek bij Ajax. De Amsterdammers zetten Alfred Schreuder eind januari op straat en stelden vervolgens Heitinga aan als tijdelijke vervanger, maar het bleef lang onduidelijk of hij ook volgend seizoen op de bank zou zitten. Twee weken geleden kwam de nummer drie van de Eredivisie in het afgelopen seizoen eindelijk met duidelijkheid. Mislintat vertelde Heitinga niet met hem door te gaan als hoofdtrainer en dat hij op zoek zou gaan naar een nieuwe oefenmeester.

Artikel gaat verder onder video

Die hebben de Amsterdammers in de persoon van Steijn gevonden. Steijn werd woensdagmiddag officieel voorgesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax, wat betekent dat Sparta op zoek moet naar een vervanger. Die zoektocht is al volop gaande. In de laatste aflevering van de podcast Sparta naar Voren! wordt er nadrukkelijk gespeculeerd over wie de nieuwe trainer moet gaan worden. Oud-speler Jos van Eck is fan van Michael Reiziger, maar hij wordt de nieuwe bondscoach van Jong Oranje. Ook Heitinga wordt genoemd. “Hij maakt op mij geen sterke indruk. Hij kon het nooit goed doen, maar je kan je ook anders opstellen. Hij maakte op mij een onzekere indruk”, stelt Van Eck.

Schrijver Anton Slotboom is eveneens geen fan van Heitinga als nieuwe trainer van Sparta. “Neem als voorbeeld de penaltyserie in de bekerfinale tussen Ajax en PSV. Daarin was hij zo laks, door niet te trainen op penalty’s. Als we vooruit willen is Heitinga niet de trainer”, concludeert Slotboom. De auteur, tevens werkzaam voor het Algemeen Dagblad en Trouw, komt met een opvallende andere naam op de proppen. “Sarina Wiegman. Zij heeft een geweldige carrière gehad en zoveel prijzen gewonnen. En ze is even in dienst geweest bij Sparta, als assistent bij Jong. Het lijkt mij geweldig als Sparta de eerste club ter wereld wordt met een vrouwelijke hoofdcoach bij de mannenploeg. Maar ze verdient wel vijf ton bij de nationale ploeg van Engeland…”