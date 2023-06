KNVB voert belangrijke wijziging door in play-offs voor Europees voetbal

De KNVB heeft een belangrijke wijziging doorgevoerd voor de play-offs om Europees voetbal. De wedstrijden tussen de nummers vijf tot en met acht van de Eredivisie werden altijd over twee duels afgewerkt, maar zullen dit seizoen over één wedstrijd beslist gaan worden.

Dat maakt de voetbalbond bekend tijdens de bekendmaking van het nieuwe speelschema voor de Eredivisie. Er zullen geen twee wedstrijden meer plaatsvinden in de halve finale en de finale van de play-offs om een Europees-ticket, maar slechts één. Het besluit van de KNVB lijkt te maken te hebben met tijdsdruk. Volgend seizoen is er in de zomer een EK, waardoor de competities niet te lang moeten duren.

Dit besluit geldt overigens niet voor de play-offs om promotie/degradatie. Deze duels zullen ook in het volgende seizoen gewoon over twee wedstrijden worden afgewerkt in iedere ronde. Dit seizoen promoveerde Almere City naar de Eredivisie door de play-offs te winnen, maar de Almeerders verloren wel het allereerste duel in deze nacompetitie van FC Eindhoven. Doordat er nog een return is in de play-offs om promotie/degradatie kon de ploeg van Alex Pastoor dit nog goedmaken.

