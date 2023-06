Koeman gaat niet in op vraag Driessen: 'Niet het moment om met de vinger te wijzen'

Bondscoach Ronald Koeman wilde na de verloren wedstrijd tegen Kroatië geen harde conclusies trekken over het optreden van het Nederlands elftal. Valentijn Driessen vroeg tijdens de persconferentie hoe hij zijn elftal beoordeelde, maar die vraag wilde de keuzeheer niet direct beantwoorden. "Dit is niet het moment om met de vingers te wijzen", sprak Koeman, die ook de tweede vraag van de journalist ("Hoe ga je de volgende wedstrijd benaderen") geen antwoord wilde geven. "Dat weet ik niet, dat gaan we morgen bekijken." Bekijk onderstaande video voor de beelden.