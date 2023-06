Koeman veegt suggestieve vraag van Jeroen Stekelenburg over Cillessen resoluut van tafel

Jasper Cillessen kende namens NEC een aantal dramatische laatste weken van het seizoen. De doelman verkeerde in een matige vorm en ging een aantal keer cruciaal in de fout. Dit resulteerde erin dat bondscoach Ronald Koeman hem thuis heeft gelaten voor het Nations League-duel met Kroatië. NOS-journalist Jeroen Stekelenburg vroeg zich zelfs af of het ‘einde-oefening’ is voor Cillessen bij Oranje, waarop Koeman met een resoluut antwoord komt.

“Zeg nooit nooit in voetbal, maar dit voelt toch wel een beetje als een definitieve breuk met Cillessen. Klopt dat?”, vraagt Stekelenburg aan de bondscoach. “Nee. Dat klopt niet. We hebben deze interlands voor de drie beste keepers gekozen”, antwoordt Koeman, waarna Stekelenburg met een reactie komt. “Ik kan me toch voorstellen dat je toe wil naar wat rust op die keepersposities, want dat is eigenlijk al jaren gedoe.”

Koeman komt vervolgens met een uitleg over zijn kijk op de kwestie Cillessen. “Dat hangt er vanaf. Het is einde seizoen, en we gaan straks het nieuwe seizoen in en dan gaan we weer kijken. Maar we hebben nu niet gekozen voor Jasper vanwege zijn vorm”, legt de zestigjarige bondscoach uit.

Justin Bijlow, Mark Flekken en Andries Noppert vormen het keeperstrio tijdens de Nations League-confrontatie met Kroatië. Daarin is het nog niet duidelijk wie de nummer één gaat worden. In het afgelopen WK in Qatar verdedigde Noppert het doel voor Oranje. De sc Heerenveen-doelman miste echter zo goed als de hele tweede seizoenshelft, maar is sinds enkele weken weer fit.