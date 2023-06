Kökçü levensgroot op voorpagina grote sportkrant: ‘Een moeilijke droom, niet onmogelijk’

Als we sportkrant A Bola moeten geloven, is er een kans dat Orkun Kökçü volgend seizoen in Portugal speelt. De aanvoerder van Feyenoord prijkt vrijdagochtend op voorpagina van de sportkrant van Portugal. Naar verluidt wil Benfica in de komende maanden zaken doen met Kökçü.

“Een moeilijke droom, niet onmogelijk”, luidt de kop op de voorpagina van de Portugese sportkrant. In het artikel is te lezen dat Roger Schmidt de middenvelder maar wat graag naar Benfica wil halen. “De Duitser noemde Kökçü als prioriteit om het middenveld te versterken.” De Feyenoord-middenvelder is op dit moment de ‘meest gewilde speler’ van de landskampioen van Portugal.

Artikel gaat verder onder video

Het mag geen verrassing heten dat Benfica uitkomt bij Kökçü. Eerder dit jaar, op nieuwjaarsdag, kwamen er al geruchten naar buiten dat de club van Schmidt de verrichtingen van Kökçü volgt. Benfica is nog altijd op zoek naar een vervanger voor de naar Chelsea vertrokken Enzo Fernández. De middenvelder verhuisde afgelopen winter voor een slordige 120 miljoen euro naar Londen.

Een officieel bod brachten de Portugezen nog niet uit. De kans is echter groot dat Benfica komende weken wél met een formeel bod komt. In de strijd om Kökçü zal Benfica concurrentie krijgen van verschillende clubs uit de Premier League. Onder meer Tottenham Hotspur wordt genoemd. Kökçü zelf gaf al vaker aan dat hij na dit seizoen wilde kijken voor een transfer.