Kraay junior onder de indruk van eerste persconferentie Steijn: 'Hij maakte een verpletterende indruk'

Maurice Steijn werd woensdagmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De oefenmeester komt over van Sparta Rotterdam en heeft voor drie jaar getekend bij de Amsterdammers. Steijn stond vandaag voor het eerst de pers te woord, en dat heeft hij, volgens Hans Kraay junior, meer dan uitstekend gedaan.

“Hij maakte een verpletterende indruk”, begint de analist bij ESPN Vandaag. Op voorhand hadden weinig mensen de aanstelling van Steijn zien aankomen. Dit resulteerde in de nodige kritiek op Sven Mislintat, maar volgens Kraay junior stond de nieuwe trainer de pers voorbeeldig te woord. “Hij heeft natuurlijk ook wel meegekregen dat er sommige supporters zeiden van: hè , Maurice Steijn?! Maar daar zat een ervaren en hele zelfverzekerde man”, gaat oud-voetballer verder.

Artikel gaat verder onder video

Steijn was in zijn trainersloopbaan actief bij ADO Den Haag, VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda en Sparta. Mede daardoor was er weinig vreugde bij de Ajax-fans toen ze zondagavond te horen kregen dat Steijn de nieuwe trainer werd. “Maar Louis van Gaal heeft ook niet bij grote clubs gespeeld, Leo Beenhakker was geen grote speler, Aad de Mos was geen grote speler. Dat hoeft dus geen handicap te zijn”, legt Kraay junior uit, die vervolgens nogmaals lovende woorden had voor de oefenmeester. “Hij maakte echt een héle goede indruk.”

Het is geen hogere wiskunde dat Steijn in een andere situatie stapt dan hij vorig jaar gewend was bij Sparta. Kraay Junior is benieuwd hoe de Hagenees omgaat met de nieuwe druk. “Hij gaat er een heel stuk slechter uitzien en hij gaat vervelende columns in zijn nek krijgen. Het is kijken hoe hij daarop reageert. Het is ook kijken hoe hij omgaat met spelers die grote namen hebben en die hij ernaast moet gaan zetten”, sluit de ESPN-analist af.