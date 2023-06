Kritiek in zaak Promes: 'Ajax koos éérst voor zijn zakelijke en sportieve belangen'

Ajax moet zich met terugwerkende kracht afvragen of het op juiste wijze heeft gehandeld in de zaak rond Quincy Promes. Het feit dat de aanvaller 'gewoon' werd opgesteld, terwijl er zeer sterke verdenkingen aan zijn adres waren, zorgt voor vraagtekens in de media. Met de veroordeling van de Ajacied wordt er teruggekeken naar het besluit van destijds.

Hoewel Quincy Promes nog slechts verdachte was en het ergens dus ook logisch was dat Ajax uitging van zijn onschuld, hetgeen in Nederland gebruikelijk was, had de club beter kunnen en/of moeten weten. "Maar daar hoort wel een cruciale kanttekening bij: Ajax was ruim vóór de arrestatie al uitgebreid gewaarschuwd door de recherche, zo openbaarde Het Parool in maart vorig jaar", schrijft het Algemeen Dagblad-columninst Sjoerd Mossou.

"De recherche zocht twee keer actief contact met de Amsterdamse club, want Promes onderhield innige banden met criminelen. Niet met kruimeldieven, maar met de georganiseerde (drugs-)misdaad. In het kader van een zogenoemd ‘bewustwordingsgesprek’ werd zowel de voetballer als de Amsterdamse clubdirectie nadrukkelijk gewezen op alle risico’s en gevaren", vervolgt Mossou.

Volgens Mossou zou Ajax in de huidige 'publiciteitsbusiness' meer moeten nadenken over de maatschappelijke impact en denken aan de verantwoordelijkheid die het draagt. "Het antwoord is heel simpel: nee. Dat kan allang niet meer", meent Moussou. "Ajax koos éérst voor zijn zakelijke en sportieve belangen, alle eerdere waarschuwingen vanuit de politie ten spijt." Manchester United gaf volgens hem met Mason Greenwood het goede voorbeeld, door hem op non-actief te zetten tot de zaak duidelijk was, terwijl hij intern wel werd geholpen op verschillende manieren.

Ajax-watcher Mike Verweij stelt bij De Telegraaf dat Erik ten Hag lang Promes de hand lang boven het hoofd heeft gehouden. Marieke Smits, politiek verslaggever van WNL, stelt net als Mossou dat Ajax anders had moeten optreden. “Ze hadden Promes op zijn minst op non-actief moeten zetten, maar andere belangen zijn duidelijk voorgegaan”, zei Smits bij Goede Morgen Nederland.