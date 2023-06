Kuyt maakte Hartman mooi gebaar: 'Dat was lief van hem, dat had hij niet hoeven doen'

Quilindschy Hartman onderhoudt nog altijd een goede relatie met Dirk Kuyt. De twee werkten als speler en trainer samen bij Feyenoord Onder-19. Toen Hartman op 19 maart in De Klassieker tegen Ajax al na 25 minuten werd gewisseld, ontving hij een bemoedigend appje van Kuyt.

Hartman werd in de Johan Cruijff ArenA na zes minuten door scheidsrechter Danny Makkelie op de bon geslingerd en hikte daarna tegen een tweede gele kaart aan. Het was voor Arne Slot reden om de linksback halverwege de eerste helft naar de kant te halen. Teleurgesteld nam Hartman plaats op de bank.

Van Kuyt ontving hij daarna het eerste appje. "Hij stuurde 'het is even moeilijk, maar je moet deze wissel als een man verwerken.' En hij schreef dat hij trots op mij was. Dat was lief van hem, dat had hij niet hoeven doen", zo laat Hartman weten in gesprek met Helden Magazine.

In de jeugdopleiding heeft Hartman met veel verschillende trainers te maken gehad. Van Cor Adriaanse heeft hij het meest geleerd. "Hij heeft mij enorm geholpen, met hem heb ik veel sessies gehad over verdedigen. Hij zag het altijd in mij zitten en schonk extra aandacht aan mij. Ik denk dat ik een beetje zijn lievelingetje was."