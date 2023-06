Kylian Mbappé slaakt hartenkreet na afschuwelijke gebeurtenis in Parijs

Kylian Mbappé heeft van zich laten horen nadat dinsdagavond in een voorstad van Parijs een 17-jarige jongen werd doodgeschoten bij een verkeerscontrole. Een motoragent opende het vuur op het slachtoffer toen hij weigerde te stoppen. Naël werd in zijn borstkas geraakt en overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

In Parijs en in andere Franse steden is onrust ontstaan door de dood van Naël. Bij de ongeregeldheden zijn 31 mensen gearresteerd, 25 politieagenten gewond geraakt en veertig auto's in brand zijn gestoken, zo heeft minister Gerald Darmanin van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.

Mbappé is een van de Franse prominenten die zich heeft uitgesproken over de kwestie. Het doet de aanvaller van Paris Saint-Germain pijn dat dit voorval heeft plaatsgevonden in zijn land. "Dit is een onaanvaardbare situatie", schrijft hij op Twitter. "Mijn gedachten gaan uit naar de familie en naast omgeving van Naël. Deze kleine engel is veel te vroeg heengegaan."

Ook Jules Koundé is geschrokken van de dood van Naël. De verdediger van FC Barcelona is boos op de Franse media en stelt dat het slachtoffer wordt gecriminaliseerd en er 'verzachtende omstandigheden' worden gezocht die er niet zijn. "Dit is een methode zo oud als de wereld om het echte probleem te verbergen", aldus Koundé.