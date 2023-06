LaLiga maakt speelschema bekend: lastige start voor Barça én Real, Clásico's in oktober en april

FC Barcelona en Real Madrid moeten flink aan de bak in de eerste speelronde van het nieuwe seizoen in Spanje. De kampioen uit Catalonië gaat op bezoek bij Getafe, terwijl voor Real Madrid de uitwedstrijd tegen Athletic Club op het programma staat. De Clásico's tussen FC Barcelona en Real Madrid worden gespeeld op 29 oktober en 21 april. De bal gaat vanaf het weekend van 12 en 13 augustus weer rollen in LaLiga.

Wie vorig jaar bij aanvang van het seizoen had gezegd dat FC Barcelona zich op ruime afstand zou kronen tot kampioen van Spanje, was waarschijnlijk voor gek verklaard. De Catalanen hadden zich weliswaar versterkt met onder anderen Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé, maar Real Madrid was als regerend landskampioen én Champions League-winnaar de grote favoriet voor de titel. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti beleefde echter een teleurstellend seizoen. Real Madrid werd in de Champions League op pijnlijke wijze uitgeschakeld door Manchester City en eindigde in de competitie op tien punten achterstand van FC Barcelona.

De Koninklijke heeft in het nieuwe seizoen dus wat recht te zetten, maar wacht een loodzware opening. Athletic Club besloot het voorbije seizoen weliswaar 'slechts' als achtste, maar een bezoek aan San Mamés in Bilbao is nooit een pretje. Ook FC Barcelona mag z'n borst dus natmaken. De formatie van coach Xavi Hernández werd tijdens de bekendmaking van het programma voor de eerste speelronde gekoppeld aan Getafe, de nummer vijftien van de afgelopen jaargang maar zeker geen fijne tegenstander om tegen te spelen, laat staan te beginnen. Op 16 april jongstleden hield Getafe FC Barcelona nog op een doelpuntloos gelijkspel.

De eerste Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid staat gepland voor 29 oktober, de 'return' wordt gespeeld op 21 april in het Santiago Bernabéu. In het afgelopen seizoen stonden de eeuwige rivalen liefst vijf keer tegenover elkaar: tweemaal in de competitie én Copa del Rey en één keer in de Supercopa. FC Barcelona trok drie keer aan het langste eind, tweemaal ging de overwinning naar Real Madrid.