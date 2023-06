Lang heeft veel geleerd in België, maar is klaar voor nieuwe club: 'Ik had zo'n jaar nodig'

Noa Lang heeft laten weten dat hij deze zomer gegarandeerd weggaat bij Club Brugge. Eigenlijk wilde de aanvaller vorige zomer al weg, maar toen scheurde de aanvaller zijn enkelband. Op dit moment zijn onder andere PSV en Ajax geïnteresseerd in de Oranje-international.

De afgelopen jaren werd Club Brugge kampioen van België, alleen was het dit jaar wel anders. “Het seizoen begon al raar”, blikt Lang terug bij Voetbal International. “Ik zou weggaan, er was interesse, er zijn ook daadwerkelijk biedingen binnengekomen en toen scheurde ik mijn enkelband. Dat was een klap, kostte me twee maanden, wel tijd genoeg om te accepteren dat ik bleef bij Brugge.”

Na de terugkeer van zijn blessure mocht Lang niet in de basis en zo volgden er met de eindklassering van Club Brugge nog meer teleurstelling. “Daarom ben ik stiekem blij eigenlijk en dankbaar voor afgelopen jaar, het meest dankbaar van alle drie de seizoenen bij Club Brugge. Ik had zo’n jaar nodig, ik moest ook andere kant van de medaille een keer zien. Ik denk dat ik ’t nodig heb gehad om nu de volgende stap te maken in mijn ontwikkeling.”

Lang weet wel dat hij volgend seizoen niet bij Club Brugge voetbalt. “Ik sta open voor alles, op dit moment. Eerst had ik een voorkeur, nu sta ik er anders in. Er zijn voorbeelden zat van jongens die naar het buitenland gingen en het daar niet wisten te redden, maar er zijn ook jongens wel geslaagd. Club Brugge? Nee, dat is niet echt buitenland, toch. Ik ben er toen uit beleefdheid gaan kijken, niet met het idee dat ik er daadwerkelijk zou gaan spelen. Toen ik dat trainingscomplex zag, was ik verkocht. Super professioneel. Dan hoor je Nederlanders zeggen: ‘Tja, Club Brugge.’ Ze hebben werkelijk geen idee hoe groot die club is. Daarbij kan ik je verzekeren dat de Belgische competitie fysiek sterker is dan de Eredivisie. In Nederland wordt technischer gevoetbald, in België moet je het maar zien te redden tegen sterke Afrikaanse gasten van bijna twee meter. Ik ben er niet slechter van geworden.”