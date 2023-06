'Laten we eerlijk zijn, Almere City is geen toevoeging voor de Eredivisie'

Almere City strijdt deze week met FC Emmen om het laatste Eredivisie-ticket. In de nieuwste FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Bob van Dijk de kansen van de ploeg van Alex Pastoor in de finale van de play-offs. Ook wordt er gekeken naar wat de club zou toevoegen aan de Eredivisie. Stan ziet een promotie van Almere City niet zitten. "Er bestaat Kuipvrees, maar er is niet zoiets als Yanmar Stadionvrees", aldus de host.

Beluister hieronder de FCUpdate Podcast. Vanaf minuut 30:45 gaat het over Almere City en de eventuele promotie naar de Eredivisie.