'L’Équipé brengt PSG in shock: Mbappé licht optie in contract niet en kan volgend jaar gratis vertrekken'

L’Équipé is maandagavond met een opvallend gerucht gekomen over Kylian Mbappé. De sterspeler van Paris Saint-Germain heeft een optie in zijn contract staan dat hij aan het einde van volgend seizoen één jaartje kan verlengen. Volgens de Franse sportkrant gaat Mbappé deze optie echter niet lichten, waardoor hij in 2024 transfervrij de deur uit kan lopen.

Mbappé sprak zelfs al met de clubleiding om hen te voorzien van deze informatie. PSG wil vanzelfsprekend niet meewerken aan een transfervrij vertrek van de Franse spits en was in shock na het nieuws. “Het is een beslissing die op onbegrip onthaald werd bij PSG”, schreef L’Équipé. De landskampioen van de Ligue 1 wil dat Mbappé een nieuw contract tekent of wordt verkocht. Ze willen de sterspeler absoluut niet transfervrij laten gaan.

Mbappé is inmiddels 24 jaar en speelt sinds het seizoen 2017/2018 bij de club uit Parijs. De aanvaller kwam als groot talent over van AS Monaco en groeide uit tot een van de beste spelers ter wereld. In dienst van PSG maakte Mbappé dit seizoen 41 doelpunten in 43 officiële wedstrijden.