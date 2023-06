Luka Modric komt superlatieven tekort voor 'speciale speler' Frenkie de Jong

Luka Modric heeft in aanloop naar de halve finale van de Nations League tussen het Nederlands elftal en Kroatië mooie woorden gesproken over Frenkie de Jong. De 37-jarige middenvelder geeft toe dat hij, ondanks de rivaliteit tussen Real Madrid en FC Barcelona, graag naar zijn elf jaar jongere collega kijkt.

"Hij is voor mij absoluut de beste Nederlandse speler", begint Modric voor de camera van de NOS zijn lofzang over De Jong. "Alle acties beginnen bij hem. We hebben veel duels gehad bij Real en Barcelona. Het is altijd een genot om tegen zo iemand te spelen."

Artikel gaat verder onder video

Waar Modric en De Jong vaak in clubverband tegenover elkaar hebben gestaan, treffen ze elkaar woensdagavond met hun nationale teams in de Final Four van de Nations League. "Frenkie is jong, heeft talent en het is een goeie jongen. En ik herhaal: het is een topspeler. Hij is een van de spelers die ik goed vind, naar wie ik graag kijk. Hij heeft iets speciaals."

Andersom is er ook veel bewondering. "Hij is echt een legende, nu al, terwijl hij nog speelt. Een supermooie speler om naar te kijken, door zijn stijl en zijn uitmuntende techniek", zegt De Jong over Modric.