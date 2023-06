Lukaku racistisch bejegend na missen van kans in de Champions League-finale

Romelu Lukaku was zaterdagavond de schlemiel namens Internazionale. De aanvaller kwam een half uur het einde in het elftal om voor de gelijkmaker te zorgen tegen Manchester City. Die mogelijkheid kreeg hij vlak voor het laatste fluitsignaal, maar zijn kopbal werd uit het doel gehouden door Ederson, terwijl er veel meer ingezeten had. Op social media kreeg de spits vervolgens allerlei verwensingen naar zijn hoofd geslingerd.

De Belgische spits kreeg allerlei racistische verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. Er werden verwijten gemaakt over zijn afkomst en emoticons en plaatjes met apen erop gestuurd naar Lukaku. De laatste tijd had hij in Italië sowieso meer met racisme te maken: in het Coppa Italia-duel met Juventus kreeg hij racistische spreekkoren en oerwoudgeluiden over zich heen. Zijn Instagramprofiel staat inmiddels vol met de schandalige berichten. Mogelijk krijgt dat nog een staartje als de club of Lukaku besluit aangifte te doen.

Italiaanse media kritisch op Lukaku

Door zijn treffer kreeg Lukaku vanuit de Italiaanse sportpers ook inhoudelijke kritiek op zijn spel. Lukaku kreeg een vijf voor zijn invalbeurt van La Gazzetta dello Sport, dat schreef dat de spits Internazionale ‘heeft verraden’ met het missen van die kans. De kopbal vlak voor de doellijn had er volgens de roze sportkrant zeker in gemoeten.

Het Spaanse AS haalt de enorme kans van Lukaku op het WK in Qatar in herinnering: toen liet hij in de slotfase een mogelijkheid tegen Kroatië onbenut, waardoor België er in de groepsfase al uit lag. “Over deze kans wordt over vijftig jaar nog gesproken in Milaan”, verwacht het Spaanse medium. Marca gaf Lukaku een 1 voor zijn invalbeurt. “Die kans op de doellijn was makkelijk om te scoren dan om te missen.”