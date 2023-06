Lukkien fileert 'apathisch en afwachtend' FC Emmen: 'Maar het is absoluut nog niet gespeeld'

Dick Lukkien vindt dat zijn FC Emmen 'verdiend' heeft verloren van Almere City. De trainer laakte na afloop het spel van zijn ploeg in de playoffs waarin de Drenten degradatie uit de Eredivisie moeten zien te ontlopen, maar houdt toch het nodige vertrouwen voor de return in Emmen van aanstaande zondag.

"Aphatisch, afwachtend, zeker de eerste helft", typeerde de trainer in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraaij junior het spel van zijn elftal. "Ik heb ze wel even verteld hoe ik erover denk", onthulde Lukkien wat hij zijn ploeg na de wedstrijd voorhield. "Als je het het hele jaar strijdt tegen die onderste plekken, dan een tweeluik met NAC Breda goed doorkomt, dan moet je er gewoon staan. Dan moet je leveren, doen wat je kunt."

"Ik vind dat we dat onvoldoende hebben gedaan", vervolgt de trainer die volgend seizoen sowieso op het tweede niveau actief is met FC Groningen. Lukkien vond het niet fair om alles op te hangen aan de fout van Richairo Zivkovic, die bij een 0-0 stand een strafschop weggaf waaruit Lance Duivesteijn de 1-0 liet aantekenen. "Dat deed hij gewoon niet goed, maar nogmaals: als ploeg was het vanavond niet goed genoeg, waardoor we met 2-0 verliezen."

Het resultaat was dan ook een terechte afspiegeling van de verhoudingen op het veld, beseft Lukkien. "Een verdiende overwinning voor Almere, maar zondag staat er een andere ploeg, dat kan ik je beloven." Op de vraag van Kraaij 'hoeveel procent' Lukkien nog gelooft in handhaving voor FC Emmen, houdt hij zich echter op de vlakte. "Ik geloof in mijn ploeg, maar het is ook simpel: Almere heeft zich een hele goede positie verworven. Maar die wedstrijd is absoluut nog niet gespeeld."