Makkelie over incidenten richting scheidsrechters: 'Kan voortkomen uit media-aandacht'

Danny Makkelie denkt dat de media ook een grote rol spelen in de incidenten rondom scheidsrechters. Na afloop van NAC-FC Emmen kreeg Joey Kooij het aan de stok met boze supporters op de parkeerplaats. Anthony Taylor floot de finale van de Europa League tussen Sevilla en AS Roma en werd op het vliegveld belaagd door woedende AS Roma-supporters.

Makkelie ziet dit ook allemaal gebeuren en spreekt er schande van. “Er worden zelfs stoelen naar Taylor gegooid”, begint de leidsman in een interview bij het Algemeen Dagblad. “Dat is natuurlijk een schande. Ongeacht wat je vindt van de prestaties van een scheidsrechter, dit is nooit goed te praten. Scheidsrechters staan vaak onder enorme druk tijdens wedstrijden We worden geconfronteerd met intense emoties van spelers, coaches en fans, die allemaal hun eigen verwachtingen hebben over hoe een wedstrijd geleid moet worden.”

“Daarnaast kan de druk ook voortkomen uit de media-aandacht rond wedstrijden.”, vervolgt Makkelie. “Elke controversiële beslissing van een scheidsrechter wordt vaak uitvoerig besproken en geanalyseerd in de media, met herhalingen en slow motion-beelden die elke twijfelachtige beslissing blootleggen. Dit draagt bij aan de druk die scheidsrechters voelen om altijd de juiste beslissing te nemen.”

Door deze incidenten wordt het probleem alleen maar uitvergroot, maar volgens Makkelie wordt het niet erger. “Die indruk heb ik niet. Na Taylor en Kooij zou je dat misschien wel denken, maar we moeten niet te snel conclusies trekken op basis van twee incidenten. Maar we zien de laatste tijd wel meer agressie in stadions, en dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling. Niet voor niets treedt de KNVB hard op tegen het gooien van bier en voorwerpen op het speelveld of naar spelers en officials. Het veld is gewoon heilig. De spelers, officials, ballenjongens, fotografen en alle anderen op het veld moeten altijd veilig hun werk kunnen doen. Daarom hebben we nu strengere maatregelen.”