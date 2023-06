'Man City-smaakmaker kiest na CL-finale: contractverlening, Barcelona óf PSG'

Manchester City is nog 90 minuten verwijderd van een historische treble: de Premier League, FA Cup en Champions League in één seizoen. Een belangrijke rol in het elftal van trainer Pep Guardiola is dit seizoen andermaal weggelegd voor de Duitser İlkay Gündoğan (32). De Champions League-finale tegen Inter van zaterdag zou echter zomaar zijn laatste duel voor The Citizens kunnen betekenen.

Met twee treffers in de FA Cup-finale tegen Manchester United hielp de Duitse middenvelder de club vorige week aan de tweede hoofdprijs van het seizoen. Het waren alweer zijn tiende en elfde treffer van deze jaargang, waarin de club bovendien beslag legde op de landstitel. Sinds zijn komst in 2016 alweer de vijfde voor Gündoğan, die in het verleden voor 1.FC Nürnberg en Borussia Dortmund uitkwam.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder is inmiddels 32, en zijn contract in Manchester loopt op 30 juni a.s. ten einde. Mocht hij nog eens in een andere competitie willen rondkijken, dan zou dit een uitgelezen kans kunnen betekenen. Gündoğan heeft naar verluidt inmiddels drie aanbiedingen op zak. Allereerst wil Manchester City dolgraag met hem verder. Daarnaast zou ook FC Barcelona al een eerste voorstel hebben neergelegd bij de Duitser. Met zijn transfervrije status is hij een uitgelezen kans voor de financieel geplaagde Catalanen.

Volgens de Franse krant L'Équipe en het Spaanse Mundo Deportivo is er echter een derde kaper op de kust: Paris Saint-Germain. De Parijzenaars zien in Gündoğan een mogelijke opvolger van Marco Verratti, die op weg lijkt naar de uitgang in het Parc des Princes. Volgens beide kranten hakt Gündoğan na de Champions League finale van zaterdag zo snel mogelijk de knoop door.