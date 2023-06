Manchester United speelt hoog spel en maakt onverwachte move in onderhandelingen met David de Gea

Manchester United speelt hoog spel in de onderhandelingen met David de Gea over een nieuw contract. Waar de partijen na lang praten eindelijk een akkoord leken te hebben bereikt, heeft de club het voorstel volgens The Athletic plots ingetrokken.

De contractsituatie van De Gea houdt de gemoederen in Manchester al een tijdje bezig. De Spaanse keeper stemde onlangs in met een verlaging van zijn huidige salaris van ruim 430.000 euro per week, maar het contract werd niet door de club ondertekend.

Manchester United heeft De Gea in plaats daarvan een nieuw voorstel gedaan waardoor hij nóg minder zou gaan verdienen. Of de Spaanse keeper daarmee akkoord gaat, is nog maar de vraag. Er is haast geboden, want het contract van De Gea loopt over een paar dagen af en de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint binnenkort alweer.

De gesprekken tussen De Gea en Manchester United zijn op dit moment gaande. Ondertussen is er ook interesse uit Saudi-Arabië voor de Spaanse goalie, die zijn opties afweegt. Blijft De Gea bij Manchester United, dan krijgt hij mogelijk concurrentie van André Onana. De keeper van Internazionale staat naar verluidt hoog op het wensenlijstje van Erik ten Hag.