Manchester United-speler sneert naar Rio Ferdinand vanwege felicitaties aan City

Rio Ferdinand stak na de Champions League-overwinning van Manchester City de loftrompet over Pep Guardiola. De voormalig verdediger van Manchester United noemde de Catalaanse coach onder meer 'de beste trainer ooit' en zei dat deze ploeg van The Citizens de geschiedenis in zal gaan als een van de beste teams ooit. De lofzang was tegen het zere been van Manchester United-verdediger Brandon Williams, die via social media Ferdinand aansprak op zijn uitingen.

🤣🤣🤣🤣 Brandon Williams is a Red, he hates city (and Rio) 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/nLxScMkVar — Chris Grimes (@ChrisGrimes000) June 11, 2023