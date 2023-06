Mats Wieffer pikt positief ding uit twee nederlagen: 'Wat dat betreft zijn dit goede wedstrijden'

Mats Wieffer gaat ondanks een goed seizoen toch teleurgesteld op vakantie. De middenvelder van Feyenoord speelde tegen Italië zijn derde interland voor het Nederlands elftal, al ging dat niet van harte. Het lange seizoen eiste dan ook zijn tol voor de 23-jarige Wieffer.

"Ik was helemaal kapot na zeventig minuten. Met deze temperatuur had ik het wel zwaar ja", bekende Wieffer na de verloren wedstrijd voor de camera van ESPN. De middenvelder zag een belangrijk aspect van het spel bij Oranje mis gaan. "Het druk zetten liep niet goed, daar konden ze vaak doorheen spelen. Dan moeten wij natuurlijk weer helemaal terug. Dat zijn dingen waar we echt aan moeten werken."

Wieffer speelde zoals gezegd pas zijn derde interland. Daarnaast was er ook speeltijd voor onder meer Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Xavi Simons, Joey Veerman en Noa Lang. Zij hebben ook weinig ervaring Oranje. "Het is allemaal nog een beetje onwennig. Wat dat betreft zijn dit wel hele goede wedstrijden. Als er iets fout gaat, worden we meteen afgeslacht. Dus er moet nog wel wat gaan gebeuren. Het zijn leerzame wedstrijden voor mij. Zodat ik weet waar ik naartoe moet."

De geboren Tukker heeft een mooi seizoen achter de rug met een titel met Feyenoord en zijn debuut in Oranje. "Nu even rust en alles laten bezinken. Ik ga niet met een lekker gevoel op vakantie. Persoonlijk is het lekker dat ik twee keer in de basis stond. Maar je verliest twee keer en we worden vierde, dat is niet waar we voor gekomen zijn. Maar het is een fantastisch seizoen voor mij geweest. Dat stemt wel tot tevredenheid."