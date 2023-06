Maurice Steijn pareert op eerste persconferentie direct kritiek: 'Het zou gek zijn als ik hem niet opstel'

Maurice Steijn is als hoofdtrainer van Ajax van plan spelers uit de jeugdopleiding een kans te geven. De 49-jarige Steijn staat niet bekend als trainer die talenten inpast, maar volgens hem komt zijn reputatie niet overeen met de werkelijkheid.

Steijn werd woensdagmiddag officieel gepresenteerd als hoofdtrainer van Ajax en werd onder meer gevraagd of hij wel oog heeft voor de jeugdopleiding. Bij Sparta Rotterdam leek dat het afgelopen seizoen niet het geval. "Dat is gebaseerd op statistieken", reageerde Steijn, die naar eigen zeggen bij al zijn vorige clubs wel jonge spelers heeft opgesteld. "Maar dat waren niet altijd spelers uit de eigen opleiding."

Als voorbeeld noemde Steijn Koki Saito, die het voorbij seizoen veel indruk heeft gemaakt in de Eredivisie. "En halverwege het seizoen heb ik Adil Auassar op de bank gezet voor de 21-jarige Mike Eerdhuijzen", aldus Steijn, die naar eigen zeggen bij zowel NAC Breda als Sparta niet beschikte over jonge spelers die goed genoeg waren om er gelijk te staan of zich konden ontwikkelen tot spelers die er zouden komen.

Bij Ajax is dat volgens Steijn een ander verhaal. "Kijk naar Jorrel Hato. Die jongens hier zijn zo goed dat het gek zou zijn om ze niet op te stellen", vervolgde de kersverse trainer van Ajax, die vervolgens nogmaals benadrukte dat jonge spelers bij hem 'zeker' een kans krijgen.