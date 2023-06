Michael van Praag heeft dringende boodschap aan Ajacieden die Maurice Steijn al afschrijven

Oud-Ajax-voorzitter Michael van Praag denkt dat de Amsterdammers er goed aan doen om Maurice Steijn in te lijven als nieuwe hoofdtrainer. Dat vertelt de 75-jarige sportbestuurder dinsdag bij ESPN. Daarnaast denkt Van Praag dat de Ajax-fans er niet goed aan doen om Steijn al af te schrijven voordat hij begonnen is.

“Een broedende kip moet je niet storen”, begint de oud-voorzitter. “Geef iedereen bij Ajax nu eens gewoon heel even de tijd en kom over een paar maanden weer eens terug. Denk ik dan altijd maar.” Van Praag, die van 1989 tot 2003 actief was bij Ajax, weet als geen ander hoe het werkt bij de Amsterdammers. “Iedereen vindt er wat van. Bij Feyenoord en PSV ook, maar dan in mindere mate. Maar laat ze nou gewoon eens even lekker gaan”, gaat hij verder.

Naar verluidt gaat Steijn woensdag zijn handtekening zetten onder een driejarig contract bij de nummer drie van de Eredivisie. “Ik was niet verrast met de keuze, ik vind Steijn een hartstikke goede trainer”, zegt Van Praag, die vervolgens wél iets wil duidelijk maken. “Maar vraag het niet aan mij, want ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Maar hij heeft het bij Sparta verdomd goed gedaan, dus ik denk dat hij dat bij Ajax ook kan.”

Verschillende mensen zien Steijn niet als een échte Ajax-trainer, maar dat is volgens Van Praag onzin. “Dat is een beetje overdreven. Dat Ajax-DNA. Als er één iemand was zonder Ajax-DNA, was dat Erik ten Hag wel, die sprak nog niet eens Amsterdams. Je ziet wat een fantastisch succes dat is geweest. Dus aan al die mensen die dat roepen: onzin”, sluit Van Praag af.