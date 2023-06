Mike Verweij meldt akkoord Ajax en Arsenal over Jurriën Timber en onthult transfersom

Ajax heeft een akkoord bereikt met Arsenal over de transfer van verdediger Jurriën Timber, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf donderdagavond op Twitter. Volgens de journalist ontvangen de Amsterdammers gegarandeerd een bedrag van 42 miljoen euro voor de zelfopgeleide speler, dat door bonussen op maximaal 47 miljoen kan oplopen.

De 22-jarige verdediger kwam zondag al tot overeenstemming met The Gunners over een vijfjarig contract. Nu ook de clubs er onderling uit zijn, staat alleen de medische keuring een overgang van Timber naar Londen nog in de weg. Volgens Verweij vindt die op korte termijn plaats: "Daar staan de komende dagen de medische testen en de presentatie gepland", schrijft hij.

Timber debuteerde op 7 maart 2020 in het shirt van Ajax in een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-3 winst). In het seizoen 20120-21 groeide hij vervolgens uit tot basisklant in het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag. Met twintig wedstrijden en daarin één gescoord doelpunt had hij een aandeel in het behalen van de landstitel. Die zou Timber een jaar later prolongeren. Afgelopen seizoen kwam Ajax er onder Ten Hags opvolgers Alfred Schreuder en later John Heitinga echter niet aan te pas; de club eindigde teleurstellend als derde.

In juni 2021 gunde Frank de Boer Timber zijn haasje de verdediger debuteerde in en tegen Schotland (2-2) in het Nederlands elftal. Inmiddels heeft hij vijftien interlands achter zijn naam, waaronder vier op het WK van afgelopen winter in Qatar. Omdat Timber zowel in Oranje als bij zijn club een 'minder' seizoen doormaakte, hoopte Ajax' directeur voetbalzaken dat hij de talentvolle verdediger deze zomer zou kunnen behouden. Die hoop bleek ongegrond; Arsenal toonde zich dusdanig slagvaardig dat de Amsterdammers hun steunpilaar voor de toekomst na 121 wedstrijden in de hoofdmacht uit zullen gaan zwaaien.