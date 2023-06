Mike Verweij wijst naar Oranje-international: 'Dat moet heel snel heel veel beter'

Mike Verweij is van mening dat Virgil van Dijk aan de bak moet om zijn basisplaats bij Oranje te behouden. De centrumverdediger speelt steeds minder overtuigend in het shirt van het Nederlands elftal. En dat terwijl de concurrenten in de rij staan om zijn plekje over te nemen.

In de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf wordt Verweij gevraagd of Van Dijk al uit de basis moet. "Nee, dat denk ik nog niet. Maar het is nog niet best. Tegen Frankrijk kreeg hij ook wel heel veel kritiek van Koeman. Die zei dat hij echt heel ontevreden over hem was. Dat het heel snel heel veel beter moet, dat is duidelijk. Volgens mij heeft Valentijn dat al eerder in de podcast gezegd. Na zijn knieblessure is hij eigenlijk nooit meer echt in de topvorm gekomen."

Artikel gaat verder onder video

Valentijn Driessen was op zijn beurt niet te spreken over Cody Gakpo en Tyrell Malacia. Zij waren met domme overtredingen verantwoordelijk voor twee strafschoppen in het voordeel van Kroatië. "Als je mee wil doen in de top van Europa kan het niet zo zijn dat je zulke penalty's weggeeft. Dat sloeg helemaal nergens op. Dat zijn echt wel verbeterpunten. Malacia is er natuurlijk niet beter op geworden na een jaar Manchester United", aldus Driessen over de interland.

Oranje verloor zoals bekend met 2-4 van de Kroaten en liep de finale van de Nations League op die manier mis. Aanstaande zondag (15.00 uur) krijgt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de kans om de derde plaats dan maar te pakken. Dan moet er in De Grolsch Veste wel gewonnen worden van Italië. De Italianen verloren hun halve finale door een late treffer met 2-1 van Spanje. De finale tussen de Kroaten en de Italianen vindt om 20.45 uur plaats in de Rotterdamse Kuip.