'Mislintat verwacht zeven à acht nieuwe spelers bij Ajax, belangstelling drietal sterkhouders'

Sven Mislintat staat voor een pittige transferzomer bij Ajax. De directeur voetbalzaken is momenteel allereerst volop op zoek naar een nieuwe trainer, maar zal ook op spelersgebied zich flink gaan roeren. Zijn verwachting is dat hij mogelijk zeven à acht nieuwe spelers moet gaan halen in deze zomer, liet hij off the record weten.

Dat vertelt Valentijn Driessen bij De Telegraaf. Volgens de journalist is dat de wens die de technische man van de Amsterdammers bij de clubleiding heeft neergelegd, gekeken naar de huidige groep én de potentiële vertrekkers. Volgens Driessen is de sterke verwachting dat Jurriën Timber, Mohamed Kudus en Edson Alvarez in deze zomer vertrekken, waardoor er behoorlijk wat moet gebeuren.

Ondanks dat Ajax in de vorige transferzomer ook al met geld smeet en Champions League-voetbal is misgelopen, is er financiële slagvaardigheid in de Johan Cruijff Arena. Volgens Driessen heeft Mislintat de toezegging van financieel directeur Susan Lenderink om in de komende transferwindow behoorlijk wat aankopen te doen. Met Branco van den Boomen is de eerste speler voor het nieuwe seizoen reeds vastgelegd.

Overigens liet Mislintat donderdag zelf weten dat er nog geen clubs zich concreet hebben gemeld voor de diensten van een van het gewilde drietal van Ajax. Volgens Driessen komt er zeker een spits na het vertrek van huurling Lorenzo Lucca en een centrale verdediger. “Maar het wordt een drukke transferzomer voor Ajax voor het tweede jaar op rij”, aldus Driessen. Verder heeft Maarten Stekelenburg aangegeven te stoppen, terwijl ook Florian Grillitsch zal vertrekken.