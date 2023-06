Geheime clausule in contract Heitinga onthuld: 'Mislintat negeert het, dit kan een staartje krijgen'

John Heitinga zou eigenlijk de komende twee seizoenen nog assistent-trainer bij Ajax zijn. Volgens clubwatcher Mike Verweij stond dat in het contract van de oefenmeester, die als interim-trainer het seizoen afmaakte in Amsterdam. Daar lijkt technisch directeur Sven Mislintat echter maling aan te hebben.

Verweij opperde maandag in de nieuwe voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf dat de verstandhouding tussen Heitinga en Mislintat niet bepaald goed was. "Het staat in zijn contract dat hij de komende twee seizoenen in ieder geval eerste assistent zou zijn bij Ajax. Daar gaat Mislintat aan voorbij, dus dat zal nog wel eens een staartje kunnen krijgen", aldus de clubwatcher over de vervelende situatie rond Heitinga.

Volgens Verweij had Heitinga gemakkelijk nog werkzaam kunnen zijn in de Johan Cruijff ArenA. "Als men tegen Heitinga in april had gezegd dat hij weer assistent zou worden van een nieuwe hoofdtrainer, had hij met alle liefde een stapje terug gedaan. Dan was hij eerste assistent geworden. Hij heeft ook bij de directie gevraagd hoe het ervoor stond. Niemand kon hem wat vertellen, tot het gesprek van afgelopen donderdag en toen kon hij wieberen."

Valentijn Driessen had het ook een goed idee gevonden om de Ajacied als assistent bij de staf te houden. "Hij vertegenwoordigt wel het Ajax-DNA. Het zou heel goed zijn om zo iemand wel in de staf te hebben", aldus Driessen. Hij is van mening dat het niet terzake doet dat Heitinga de afgelopen maanden al als hoofdtrainer voor de groep stond bij de Amsterdammers. "Natuurlijk kan dat wel. Hij was toch tijdelijk hoofdtrainer?"