Mislintat kondigt verandering aan bij Ajax: 'We hebben een duidelijke reden om het zo te doen'

De nieuwe trainer van Ajax krijgt geen vetorecht als het om transfers gaat. Het takenpakket van de opvolger van John Heitinga en directeur voetbalzaken Sven Mislintat wordt volgens het Algemeen Dagblad duidelijk gescheiden.

Waar in het verleden de ingespeelde tandem Marc Overmars en Erik ten Hag beiden hun veto uit konden spreken over een transfer, heeft Mislintat laten weten dat het voortaan waarschijnlijk anders gaat in de Johan Cruijff ArenA. "De trainer is er verantwoordelijk voor een zo sterk en fit mogelijk elftal te creëren. Ik ben samen met het hoofd scouting verantwoordelijk voor de transfers. En als we naar de vorige zomer kijken, hebben we een duidelijke reden om het zo te doen."

Artikel gaat verder onder video

Het is nog niet duidelijk wie Heitinga gaat opvolgen bij Ajax. Wel is bekend dat de Amsterdammers op zoek zijn naar een meer ervaren trainer. "We hebben een lijst. Die is niet lang", aldus Mislintat. Champions League-ervaring heeft de nieuwe trainer daarentegen niet nodig. "Die ervaring had Jürgen Klopp ook niet toen we hem bij Borussia Dortmund aanstelden. De nieuwe man moet vooral bij de filosofie van Ajax passen."

De namen van Peter Bosz en Kjetil Knutsen vallen op dit moment het vaakst in Amsterdam. Mislintat heeft reeds met de zaakwaarnemer van de trainer van Bodø/Glimt om tafel gezet.