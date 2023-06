'Mitchel Bakker nadrukkelijk gelinkt aan transfer naar Italiaanse competitie'

Mitchel Bakker staat naar verluidt in de belangstelling van Atalanta Bergamo. De Italiaanse club, waar onder meer Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners spelen, is volgens het Algemeen Dagblad geïnteresseerd in de Nederlandse linksback. De krant weet ook dat er meerdere clubs hengelen naar Bakker.

De oud-speler van onder meer Ajax en Paris Saint-Germain speelt sinds het seizoen 2021/2022 voor het Duitse Bayer Leverkusen. In twee Bundesliga-jaren droeg Bakker zeventig keer het shirt van de club. Vijf duels daarvan waren in de Champions League. De teller staat op vijf doelpunten en zeven assists.

Artikel gaat verder onder video

Er was afgelopen tijd wat te doen over Bakker. De 22-jarige verdediger had aanvankelijk besloten om zich af te melden voor het EK met Jong Oranje. Vervolgens kreeg Bakker spijt van zijn keuze, maar werd desondanks thuis gelaten door bondscoach Erwin van de Looi.

De zoon van voormalig prof Edwin Bakker wilde topfit beginnen aan zijn eerste trainingen bij een nieuwe club. Even later gaf hij aan dat hij spijt had van deze keuze en toch beschikbaar te zijn, maar Van de Looi had daar maling aan.