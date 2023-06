Modric compleet verrast door vraag NOS: 'Ja, die ga ik zo voor je pakken'

Luke Modric werd na de gewonnen halve finale van Kroatië tegen het Nederlands elftal verrast door Jeroen Grueter. De verslaggever vroeg plots tijdens het vraaggesprek of hij het paspoort van de 37-jarige middenvelder mocht inzien. “Want dit is ongelofelijk. 120 minuten blijven gaan op die leeftijd”, onderbouwde de journalist zijn opmerkelijke vraag.

Daarmee kreeg hij Modric in elk geval wel aan het lachen. “Ja, die mag je inzien. Ik zal hem pakken na dit interview”, glimlachte de uitblinker aan de kant van Kroatië tegenover de NOS. Ook blikte hij terug op de wedstrijd. “We gingen steeds beter spelen na de penalty. We werden beter en beter aan de bal. Creëerden kansen en hebben de wedstrijd omgegooid”, zei hij over het op voorsprong komen.

Oranje kwam via Noa Lang in de slotfase wel weer terug in het duel. “Ze gingen de lange bal spelen en hebben veel lange spelers. We waren teleurgesteld om het doelpunt tegen te krijgen, maar hebben opnieuw karakter en kwaliteit laten zien. We verdienden om te winnen”, vond Modric op basis van het veldspel. Volgens hem was het een kwestie van tijd dat ze scoren, mits ze het goede spel uit de tweede helft weer konden oppakken.

Dat lukte, mede dankzij de vele supporters in De Kuip. “Ze hebben achter ons gestaan en waren amazing. Het leek alsof we een thuiswedstrijd speelden”, vond Modric, die blij was met alle steun. “Wat ze elke keer aan mij laten zien qua steun. Daar kan ik ze niet genoeg voor bedanken en dat maakt me heel trots. Elke keer weer als ik voor Kroatië speel.”