Mohammed Kudus op verlanglijstje Erik ten Hag; Mike Verweij onthult forse vraagprijs

De kans lijkt groot dat Ajax komende periode afscheid gaat nemen van Mohammed Kudus. De aanvallende middenvelder staat naar verluidt in de belangstelling van Brighton & Hove Albion en Manchester United. In de Kick-off podcast van De Telegraaf komt de transfersituatie van Kudus aan bod en noemt Ajax-watcher Mike Verweij het bedrag dat hij moet opleveren.

“Daar hebben ze een bedrag van 45 miljoen euro over in gedachten, maar of ze dat ooit gaan krijgen… Dat lijkt me wel heel erg veel”, begint Verweij. “Dat vind ik enorm veel voor een jongen die heel veel geblesseerd is geweest”, gaat de Ajax-watcher verder, die vervolgens met het gerucht komt dat het Manchester United van Erik ten Hag genoemd wordt als nieuwe eindbestemming van Kudus. Dit zorgt voor enige verbazing bij zijn collega’s.

“Brighton & Hove Albion heeft de beste papieren op dit moment, die hebben zich gemeld bij Ajax. Maar als Manchester United komt, kan Ten Hag opnieuw heel goed zijn voor zijn oude club”, stelt Verweij. Hij doelt daarmee op de transfer van Antony, die vorige zomer voor zo’n honderd miljoen euro naar The Red Devils verkaste. “Dat zal bij Kudus niet gebeuren, maar hij zal in dat geval veel meer waard worden.”

Presentator Pim Sedee heeft twijfels of United wel de juiste club is voor Kudus. “Ze hebben daar natuurlijk Christian Eriksen en Bruno Fernandes rondlopen. Ze zitten aanvallend op het middenveld al redelijk goed”, stelt Sedee. Marcel van der Kraan, volger van de Premier League, weet dat Ten Hag andere plannen heeft. “Er staan nu vijf spelers, waaronder middenvelder Fred, in de etalage bij United. Ten Hag wil door selecteren. Wat ik begreep is Kudus inderdaad in beeld, maar wel op een positie waar op dit moment nog iemand voor hem staat”, vertelt Van der Kraan.