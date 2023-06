Mourinho ontvangt megaboete na wangedrag richting scheidsrechter Anthony Taylor

De UEFA heeft José Mourinho beboet voor zijn wangedrag tegenover scheidsrechter Anthony Taylor. Na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla ging de oefenmeester hard tekeer tegen de arbiter en moet daardoor vier Europese duels vanaf de tribune toekijken. Daarnaast ontvangt zijn club AS Roma een forse geldboete.

Na afloop van de finale doken er beelden op uit de parkeergarage van de Puskás Aréna in Boedapest. Er was te zien, en te horen, dat Mourinho scheidsrechter Taylor de huid vol schold. “Je bent verdomme een schande, ga naar de hel!”, riep de Roma-trainer richting de arbiter. Tijdens de persconferentie van vlak daarvoor was Mourinho al uitgebarsten tegen Taylor.

De reden van de boosheid was de niet gegeven strafschop voor zijn ploeg. De UEFA maakte vrij snel duidelijk dat de Portugees zou gaan worden aangeklaagd voor ‘beledigend of grof taalgebruik tegen een wedstrijdofficial’.

Mourinho is niet de enige die een forse straf ontvangt vanuit de UEFA. De fans van Roma zorgden zware vernielingen in het stadion en gedroegen zich schandalig op het vliegveld richting scheidsrechter Taylor en zijn dochter. AS Roma krijgt daarvoor een boete van 55.000 euro.