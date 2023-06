Mourinho liet werkelijk astronomische aanbieding liggen uit Saudi-Arabië

José Mourinho heeft een astronomische aanbieding laten liggen uit Saudi-Arabië. Nadat eerder Massimiliano Allegri al een gigantisch voorstel links liet liggen en voor Juventus koos, blijkt nu dat de Portugese prijzenpakker eerder al naar de oliestaat kon.

Transferspecialist Fabrizio Romano weet dat hij zo’n dertig miljoen euro per seizoen (!) had kunnen verdienen. Mourinho sloeg het aanbod af, omdat hij bij AS Roma wil blijven. Eerder werd de oefenmeester ook al gelinkt aan Paris Saint-Germain, maar ook dat avontuur ging uiteindelijk niet door.

In de Franse hoofdstad kiest men vermoedelijk voor Luis Enrique: het is onduidelijk of Mourinho de club zelf afgewezen heeft. Voor een avontuur bij Al-Hilal was hij in elk geval niet te porren. Bij de nummer drie van het afgelopen seizoen staan onder anderen Odion Ighalo, Rúben Neves, Kalidou Koulibalyen Moussa Marega onder contract, terwijl er belangstelling is voor PSG’s Marco Verratti.

Er wordt dus niet langer aan spelers alleen getrokken, maar ook aan coaches. Het afgelopen seizoen was onder anderen Rudi Garcia al actief in het land, maar hij werd op verzoek van Cristiano Ronaldo ontslagen bij Al-Nassr. In de FCUpdate Podcast hebben host Stan Timmerman en redacteur Tijmen Gerritsen het over het absurde salaris dat Juventus-trainer Massimiliano Allegri is geboden vanuit de oliestaat.

Beluister hier de podcast over onder andere Jong Oranje, de leegloop bij Ajax, het aanvoerderschap van Xavi Simons en de UEFA die een rare beslissing maakt op het EK.