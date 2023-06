Naam van Marco van Basten valt bij afscheidsmoment van Zlatan Ibrahimovic

De spelerscarrière van Zlatan Ibrahimovic is voorbij. De 41-jarige Zweed nam zondagavond in een volgepakt San Siro afscheid van de supporters van AC Milan. Na afloop sprak het fenomeen uitgebreid met de pers, waarbij ook de naam van Marco van Basten viel.

Ibrahimovic kreeg tijdens de persconferentie een hoop vragen. Een journalist wilde weten wie in de voetsporen van de spits moet treden. "Dat is onmogelijk. Er is maar één Zlatan", lachte de Zweed. "Als kind werd ik vergeleken met Marco van Basten, maar hij is wie hij is en ik ben wie ik ben. Er kunnen overeenkomsten zijn, maar spelers moeten niet met elkaar vergeleken worden. Ik betwijfel of we nog iemand met mijn ego zullen vinden…"

Artikel gaat verder onder video

Het was een emotionele dag voor Ibrahimovic. "Toen ik vanochtend wakker werd, regende het. Ik zei tegen mezelf: zelfs God is verdrietig vandaag. Zelfs mijn familie wist niet wat er vandaag zou gebeuren. Ik voelde me net een zombie. Drie maanden geleden raakte ik in paniek bij het idee om met pensioen te gaan, maar vandaag accepteer ik het en voel ik me er klaar voor. Ik voel me natuurlijk ook een beetje triest."

Bij de Zweed vloeiden de tranen toen hij afscheid nam. "Mensen denken dat ik Superman ben. Nou, ik ben Superman, maar ik heb ook een groot hart. Ik keek rond en probeerde een gezicht te vinden dat mij kracht zou geven, maar iedereen hielde. De spelers huilden, de fans huilden… Ik keek naar mijn vrouw in de hoop dat ze mij de kracht zou geven, maar zij huilde meer dan wie dan ook."