Chaos bij Napoli na aanstelling nieuwe trainer: 'Directie ligt overhoop, fans zijn bezorgd'

Donderdag verraste Napoli door de opvolger van de vertrokken succestrainer Luciano Spalletti aan te kondigen. De Fransman Rudi Garcia (59) krijgt de taak om volgend seizoen de eerste landstitel in 33 jaar met succes te verdedigen. Zijn aanstelling leidt echter tot grote spanningen in de directie van Napoli en ook de fans staan niet te springen over de komst van de Fransman.

Giuntoli

Volgens Calciomercato moest sportief directeur Cristino Giuntoli de aanstelling van Garcia namelijk via de media vernemen. Voorzitter Aurelio De Laurentiis zou de onderhandelingen met de trainer buiten de technische baas om hebben gevoerd, terwijl Giuntoli naar verluidt al in gesprek was met Christophe Galtier (Paris Saint-Germain). Ook trainers als Vincenzo Italiano (Fiorentina), Paulo Sousa (Salernitana) en Thiago Motta (Bologna) werden in de media genoemd.

De opmerkelijke gang van zaken heeft alles te maken met de interesse van Juventus in de diensten van Giuntoli. Hij ligt in Napels nog vast tot medio 2024, maar dat betekent niet dat de club wil meewerken aan een vertrek. De eigenzinnige De Laurentiis zou een overgang van de directeur zelfs 'zo moeilijk mogelijk' willen maken, aangezien hij het niet kan verkroppen dat een directe concurrent er met zijn beleidsbepaler vandoor gaat.

Supporters

Ondertussen lopen de fans van Napoli niet over van het enthousiasme over de aanstelling van Garcia, schrijft Football Italia. "Aangezien hij al ruim een decennium geleden voor het laatst een prijs heeft gewonnen (de dubbel met Lille in 2009/10, red.), hebben veel fans het nieuws over zijn aanstelling met opgetrokken wenkbrauwen gevolgd. De tifosi zijn bezorgd dat de club een gebrek aan ambitie heeft om voort te bouwen op het project van Spalletti", zo schrijft journalist Apollo Heyes.