Napoli heeft nieuwe trainer: dankzij Ronaldo ontslagen Fransman volgt Spalletti op

De Italiaanse kampioen Napoli heeft een nieuwe trainer. De club heeft donderdagavond bekendgemaakt dat Rudi Garcia (59) de opvolger wordt van Luciano Spalletti, die de club afgelopen seizoen naar de eerste landstitel sinds 1990 wist te leiden.

Garcia zat zonder club sinds hij op 13 april jongstleden werd ontslagen bij het Saoedische Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo. Naar verluidt had de Portugese sterspeler zelf een grote stem in het wegsturen van de Franse trainer, die er niet in slaagde om de club naar de Saoedische landstitel te leiden.

In het Italiaanse voetbal is Garcia geen onbekende naam. Tussen juli 2013 en januari 2016 stond hij aan het roer bij AS Roma. Zijn meeste werkervaring deed hij echter in eigen land op. In 2001 debuteerde Garcia als hoofdtrainer bij Saint-Étienne, waar hij na zijn spelersloopbaan ook in de jeugd en als assistent werkzaam was.

Daarna stond Garcia aan het roer bij Dijon en Le Mans UC 72, alvorens hij in 2008 naar LOSC Lille vertrok. Met die club won hij in het seizoen 2010-11 zowel het landskampioenschap als de Franse beker. Na zijn avontuur in Rome keerde Garcia terug naar Frankrijk, waar hij achtereenvolgens Olympique Marseille en Olympique Lyonnais onder zijn hoede had. Sinds de zomer van 2022 werkte hij bij Al-Nassr, maar die club zette hem in april dus op straat.