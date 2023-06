'NEC raakt smaakmaker kwijt: lucratief avontuur lonkt voor Tannane'

Het dienstverband van Oussama Tannane bij NEC lijkt beperkt te gaan blijven tot slechts een enkel seizoen. De 29-jarige aanvallende middenvelder staat volgens Voetbal International voor een lucratief avontuur in het Midden-Oosten.

Tannane zou namelijk 'hard op weg' zijn naar Umm Salal in Qatar, waar hij volgens het weekblad een tweejarig contract zou kunnen tekenen. Umm Salal ontsnapte dit seizoen op de laatste speeldag aan degradatie naar het tweede niveau in Qatar. NEC zou in het geval van een vertrek nog wel een transfersom tegemoet kunnen zien; Tannane ligt in Nijmegen immers nog vast tot de zomer van 2024.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer haalde NEC Tannane nog terug naar Nederland; hij mocht op dat moment transfervrij vertrekken bij het Turkse Göztepe. In Nijmegen groeide hij uit tot een bepalende speler. In 25 Eeredivisiewedstrijden kwam hij tot zes doelpunten en negen assists namens het elftal van trainer Rogier Meijer.

De gang naar Qatar zou de vierde buitenlandse club betekenen in de loopbaan van Tannane, die eerder uitkwam voor Saint-Étienne, Las Palmas en dus Göztepe. In Nederland verdedigde hij de clubkleuren van sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Utrecht, Vitesse en meest recentelijk die van NEC. Bovendien is Tannane elfvoudig Marokkaans international (twee doelpunten).