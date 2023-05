Tannane niet blij met reactie NEC-fans op blunder Cillessen: 'Dat moeten ze niet roepen'

Oussama Tannane wil dat de spelers en supporters van NEC zich achter Jasper Cillessen scharen. De keeper maakte zaterdagavond een fatale fout tegen sc Heerenveen, waardoor NEC met 2-3 verloor.

Cillessen verkeek zich volledig op een zwak schot van Antoine Colassin. De keeper dacht ten onrechte dat de inzet naast zou gaan en keek toe hoe de bal in het doel belandde. "Dit is niet fijn. Het is sneu", zei Tannane tegen ESPN bij het zien van de beelden. "Maar we moeten ook eerlijk zijn, die jongen heeft ons vaak gered. Het is een fantastische keeper. Je speelt niet zomaar bij Barcelona of Valencia."

"Wij moeten hem nu ook steunen", droeg Tannane zijn teamgenoten op. "Het is een fantastische jongen. Ik hoorde ook dat er af en toe werd geroepen om Branderhorst, maar dat moeten de supporters niet doen. Cillessen is een fantastische speler en zoals het ernaar uitziet is hij er volgend seizoen ook. Ik denk dus niet dat we hem moeten afschrijven."

Aanvoerder Lasse Schöne vond het niet nodig om Cillessen terecht te wijzen. "Dat weet hij zelf ook wel, dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Ik heb net even tegen 'm gezegd: kop omhoog. We hoeven niet allemaal naar hem toe te gaan. Daar heeft hij geen behoefte aan, hij weet het zelf ook wel. Je wint met z'n allen en verliest met z'n allen. Hij heeft dit seizoen zoveel punten voor ons gepakt. Zo is het. Hij doet dit niet expres."

In de studio van ESPN klonk onbegrip over de actie van Cillessen. "Waarom pakt hij hem niet gewoon? Hij denkt dat ie naast gaat, dat snappen we, maar waarom pakt hij 'm niet gewoon?", vroeg Kenneth Perez zich af. Presentator Jan Joost van Gangelen reageerde: "Hij wil denk ik het spel vertragen." Perez: "Maar waarom? Het staat 2-2!" Marciano Vink vulde aan: "De bondscoach ziet dit natuurlijk ook…"