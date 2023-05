Bizarre fout van Jasper Cillessen wordt NEC fataal tegen sc Heerenveen

NEC heeft zaterdagavond een bijzonder pijnlijke nederlaag geïncasseerd tegen sc Heerenveen. De Nijmegenaren gaven een 2-1 voorsprong uit handen in de slotfase: 2-3. Het winnende doelpunt was te wijten aan Jasper Cillessen.

De doelman, die daarvoor juist enkele goede reddingen had verricht, verkeek zich volledig op een zwak schot van Antoine Colassin. Cillessen dacht ten onrechte dat de inzet naast zou gaan en keek toe hoe de bal in het doel belandde. In de blessuretijd ging Cillessen nog mee naar voren bij een corner, maar hij kon geen heldenrol vertolken.

Cillessen was duidelijk ontdaan na zijn fout en gaf uit frustratie een kopstoot tegen de paal. De keeper beleeft niet de beste weken uit zijn carrière. Vorige maand ging hij ook al ernstig in de fout tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-4).

Wedstrijdverslag

In de strijd om een play-offticket voor Europees voetbal stonden in Nijmegen de nummer negen en tien van de Eredivisie tegenover elkaar. Beide ploegen begonnen met 38 punten aan de wedstrijd en wisten dat RKC Waalwijk een dag eerder al met 4-1 van FC Volendam had gewonnen en zo drie punten boven de directe concurrenten was gekomen.

Bij NEC keerde Oussama Tannane terug in de ploeg na een afwezigheid van een maand vanwege een hamstringblessure. Bij SC Heerenveen waren de ogen gericht op Sydney van Hooijdonk. De aanvaller verzorgde de laatste acht treffers van zijn club en zou in het Goffertstadion het record van Coen Dillen en Piet Keur kunnen evenaren, die er negen op hun naam hebben staan.

Blunder van het seizoen van Jasper Cillessen? 😱#nechee pic.twitter.com/k1xfo36yjy — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2023

Zo ver kwam het niet, want ploeggenoot Thom Haye gooide roet in het eten door een vrije trap binnen te krullen en zo de Friezen op 0-1 te zetten. Was de vrije trap al fraai, de poging van de doelpuntenmaker vanaf de middenlijn mocht er ook zeker zijn. NEC-keeper Jasper Cillessen kon nog net voor de doellijn redden. Een kleine tien minuten na de openingsgoal mocht ook Tannane aanleggen voor een vrije trap. Voor de NEC-middenvelder was de afstand wel wat groter. Zijn schot was hard en kon door SC Heerenveen-doelman Xavier Mous tot hoekschop worden verwerkt. Ook hiervoor meldde de NEC-spelmaker zich. Nu vond Tannane het hoofd van Iván Márquez die goed verlengde tot bij Magnus Mattsson. De Deen wist wel raad met deze kans en tekende voor de 1-1. Het is dat Elayis Tavsan vlak voor de pauze de lang treuzelde anders was de thuisclub met een voorsprong richting de thee gegaan.

Het beste bij Tannane was er in de tweede helft snel af. Na een uur spelen haalde NEC-trainer Rogier Meijer zijn ‘enfant terrible’ naar de kant. Uiteraard ging dit met veel misbaar gepaard. De ogen waren nog op de bank gericht, maar draaiden snel naar het veld toen Landry Dimata alert was bij een voorzet van Souffian El Karouani en bij de eerste paal zijn ploeg op 2-1 zette. Voor de huurling van het Spaanse Espanyol alweer zijn negende seizoenstreffer. Hierna kreeg de thuisclub via Márquez, Dimata en Tavsan kort na elkaar kansen op een derde treffer.

SC Heerenveen liet het gebeuren. Zelf creëerden de Friezen lange tijd niets. Invaller Colassin kreeg een kwartier voor tijd pas de eerste kans in de tweede helft namens de bezoekers. Jordy Bruijn, invaller bij de thuisploeg had even later pech met een inzet tegen de lat. Met het ingaan van de laatste tien minuten kreeg SC Heerenveen een vrije trap net buiten het strafschopgebied van NEC. Waar Van Hooijdonk in de eerste helft wegbleef, had de aanvaller er nu wel oren naar. Gepikeerd droop de spits af toen Haye besloot het weer zelf te willen doen. Dit keer was de redding van Jasper Cillessen knap, maar haalde Van Hooijdonk een paar tellen later sportief zijn gram door zijn zestiende van het seizoen. De kapitale blunder van Cillessen leidde uiteindelijk tot de 2-3 van Colassin.