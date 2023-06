'NEC wrijft zich in de handen: aanvaller levert na 28 wedstrijden al riante transfersom op'

NEC staat op het punt afscheid te nemen van Ibrahim Cissoko. De 20-jarige aanvaller sloot afgelopen zomer pas defintief aan bij de hoofdmacht, maar heeft zich desondanks zodanig in de kijker gespeeld dat Toulouse een voor Nijmeegse begrippen flinke transfersom wil ophoesten om hem naar Frankrijk te halen. NEC ontvangt ruim 2,5 miljoen euro voor de verkoop van Cissoko.

Dat meldt De Telegraaf althans. Cissoko maakte in de zomer van 2016 de overstap van de jeugdopleiding van Vitesse naar NEC. Na verschillende jeugdelftallen te hebben doorlopen sloot hij tijdens de voorbereiding op het afgelopen seizoen aan bij het eerste. Cissoko kwam in het voorbije seizoen 28 keer in actie voor NEC. Hij scoorde tweemaal (tegen FC Groningen en FC Emmen). Nu staat hij dus op het punt een transfer te maken naar Frankrijk.

NEC verdiende slechts vier keer eerder minstens 2,5 miljoen euro aan de verkoop van een speler. Björn Vleminckx verruilde NEC voor 3,5 miljoen euro voor Club Brugge, Ajax telde 3,2 miljoen euro neer voor de komst van Jasper Cillessen, Brett Holman ging voor 3 miljoen euro naar AZ en de transfer van Arnaut Danjuma naar Club Brugge leverde 2,8 miljoen euro op.