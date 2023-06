Nederland zakt op FIFA-ranking, Duitsland na dramatische interlandperiode ver weg van top tien

Door de nederlagen in de afgelopen Nations League-wedstrijden tegen Kroatië (2-4) en Italië (3-2) is het Nederlands elftal een plekje gezakt op de FIFA-ranking. Het elftal van Ronald Koeman bivakkeert nu op de zevende plek.

De tegenstander in de halve finale, Kroatië, is Oranje namelijk voorbij geglipt in de afgelopen interlandperiode. Ook België is een plekje gedaald in de ranking. De Rode Duivels gingen van plaats vier naar plaats vijf. Engeland nam de vierde plek van België in. De gehele top drie tussen Argentinië, Frankrijk en Brazilië is niet gewijzigd.

Verder is Duitsland nog verder weggezakt. Die Mannschaft kwam deze interlandperiode in actie tegen Oekraïne (3-3), Polen (1-0 nederlaag) en Colombia (0-2 nederlaag). Door deze desastreuze uitslagen zakt de ploeg van Hansi Flick naar de vijftiende plaats op de ranglijst. Voorheen stonden de Duitsers op een veertiende plek, maar die heeft het nou overgedragen aan Mexico.

Armenië is qua puntentotaal de grootste stijger in de lijst, al blijft dat elftal wel op de negentigste plek van de ranking.