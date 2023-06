Nederlandse iconen zien jonge international uitblinken bij Oranje: 'Ik hou van spelers die initiatief nemen'

De Nederlandse iconen Ruud Krol (83 interlands) en Arie Haan (35 interlands) spreken vol lof over Lutsharel Geertruida. De verdediger speelde woensdag tegen Kroatië in de Nations League pas zijn tweede wedstrijd in Oranje, maar is nu al van grote waarde volgens de oudgedienden van het Nederlands elftal. Al maken ze zich wel een beetje zorgen over aanvoerder Virgil van Dijk.

De oud-internationals van Oranje vinden dat de verdediger van Feyenoord zich goed laat zien bij het Nederlands elftal. “Ik hou van spelers die initiatief nemen”, zegt Krol in gesprek met de NOS. “Hij durft in te schuiven. Het is tegenwoordig vaak zo voorspelbaar. Geertruida verraste me.” Ook Haan kan niets anders dan lof uitspreken over de tweevoudig international. “Geertruida heeft zich fantastisch ontwikkeld. Hij doet het erg goed.”

Waar er veel lof is over Geertruida, zijn er ook zorgen over het spel van de aanvoerder van Oranje. “Van Dijk moet weer leren om vooruit te verdedigen en niet terug te lopen”, vindt Krol. “Hij moet zich verdedigend beter oriënteren en leiding geven, zijn verdediging goed neerzetten.”

Haan vindt één man wel heel belangrijk bij het huidige Oranje. “Dat is Frenkie de Jong, hij is de ideale libero. Zoals hij bij Ajax ook even heeft gespeeld naast Matthijs de Ligt. Dat ging fantastisch. Van achteruit vind ik hem het beste. Maar ja, hij speelt zelf liever op het middenveld.”

