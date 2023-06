Nederlandse kranten trekken pijnlijke conclusie over het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal is veroordeeld tot het spelen van de strijd om de derde en vierde plaats van de Nations League. Na verlenging was Kroatië woensdagavond uiteindelijk met 2-4 te sterk in De Kuip. De Nederlandse kranten zien dat Oranje nog niveau tekort komt, omdat het een ploeg in wording is.

“Oranje komt kwaliteit tekort en is er nog lang niet”, kopt De Telegraaf na de nederlaag van het Nederlands elftal. Men zag wel verbetering ten opzichte van de eerste wedstrijden van de tweede periode Ronald Koeman. “Geen schande, maar desondanks een teleurstellend resultaat omdat met een finaleplaats het sentiment rond Oranje een positieve impuls zou hebben gekregen. Nu heerst toch chagrijn en kan alleen het winnen van de kleine finale tegen Italië of Spanje dat wegspoelen. Anders staat de druk er vol op als de EK-kwalificatiereeks in september wordt hervat met Griekenland-thuis en Ierland-uit.”

Het Algemeen Dagblad ziet eveneens dat de Europese top ‘opnieuw te hoog gegrepen’ is voor het Nederlands elftal. “Oranje komt in de eerste helft weliswaar op voorsprong door een fraaie teamgoal van Donyell Malen, het betere spel is in veel opzichten voor Kroatië”, schrijft de ochtendkrant. “Vreemd is die krachtsverhouding niet per se. Koeman kiest gericht voor een opgefrist elftal, in sommige gevallen uit nood geboren, waarbij iedere linie feitelijk voor het eerst samenspeelt, en met aanvoerder Virgil van Dijk als enige dertiger aan de aftrap. Kroatië stelt daar een sterk en meer ervaren collectief tegenover, uiteraard met Modric als grote regisseur.”

“Nederland - Kroatië was de strijd tussen een elftal in opbouw en de geslepen ploeg vol klasse, het elftal dat de wereld al jaren verbaast en verwent met ingenieus, gepassioneerd voetbal, met het vliegensvlugge voetenwerk van Luka Modric als middelpunt”, komt de Volkskrant tot dezelfde conclusie. “Modric overvleugelde zijn tegenstander Frenkie de Jong, zoals Kroatië op korte fasen na beter was dan Nederland. Op en ook om het veld, want het leek alsof Kroatië thuis speelde in de Kuip. (…) Nederland voetbalde niet slecht, maar ook niet bijzonder. Weinig kansen. Goals gemakkelijk weggegeven.” Wel is er veel perspectief, gezien de vele jonge talenten, schetst de ochtendkrant.