Neymar kan de portemonnee trekken: boete van één miljoen voor Braziliaanse aanvaller

Terwijl zijn sportive toekomst nog altijd ongewis is, heeft Neymar (31) in Brazilië een forse boete gekregen. De aanvaller van Paris Saint-Germain moet omgerekend een miljoen euro betalen vanwege het illegaal aanleggen van een meertje om in te zwemmen op zijn landgoed in Mangaratiba, in de buurt van Rio de Janeiro.



Dat schrijft de Franse krant L'Équipe dinsdag. Het kunstmatige meer, zo'n duizend vierkante meter groot, is volgens de Braziliaanse autoriteiten zonder toestemming aangelegd en daarmee een misdaad tegen het milieu. In Brazilië gelden strenge wetten om de ontbossing tegen te gaan. De grootschalige kap in het Amazone-gebied is president Lula een doorn in het oog; hij zet zich in voor het behoud van zoveel mogelijk natuur.

Neymar zelf staat al sinds februari van dit jaar buitenspel met een enkelblessure. De 31-jarige aanvaller leek lange tijd op weg naar de uitgang bij PSG, maar volgens verschillende Franse media blijft hij mogelijk tóch in Parijs. De club zag met Lionel Messi één van de drie grote sterren vertrekken. In zijn kielzog zou ook Kylian Mbappé de deur deze zomer achter zich dicht kunnen trekken; hij weigert zijn nog één jaar doorlopende contract te verlengen en wordt in verband gebracht met onder meer Real Madrid.

Ook de sportieve rol van Neymar leek uitgespeeld. Hij werd onder meer gelinkt aan het Manchester United van Erik ten Hag. Ook een terugkeer naar zijn vorige club FC Barcelona zou tot de mogelijkheden behoren, maar lijkt door de financiële situatie van de Catalanen niet voor de hand liggend. Omdat PSG niet het héle supertrio Messi-Mbappé-Neymar in één zomer kwijt zou willen raken, behoort een langer verblijf van de Braziliaan dus tóch tot de mogelijkheden.