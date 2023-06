Nieuwe FCUpdate Podcast: 'Dit deed me denken aan Ajax - Spurs, zo krankzinnig was dit'

Het is maandag en dat betekent dat er een nieuwe aflevering van De FCUpdate Podcast online staat! Host Stan Timmerman en redacteur Bob van Dijk blikken terug op het afgelopen voetbalweekend, waarin een krankzinnige Belgische titelstrijd in het voordeel van Antwerp werd beslist. Het was een gedenkwaardige climax die menig voetballiefhebber zal doen terugdenken aan Ajax - Spurs of de Eredivisie-ontknoping in 2007.

Daarnaast is er aandacht voor het afscheid van Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse tovenaar is/was een van de arrogantste voetballers aller tijden, maar maakte het overal waard. Het feit dat Zlatan afzwaait bij AC Milan is volgens Stan de beste manier om te stoppen. "Messi en Ronaldo die in een halfleeg stadion de zandbak afzwaaien met een zak geld of Zlatan die in een vol San Siro niks dan liefde krijgt is een verschil dat je liever niet wilt zien", aldus de host.

De trainerssoap bij PSV en Ajax komt - natuurlijk - ook even voorbij. Voor de Amsterdammers was het een relatief rustig weekend. In Eindhoven krijgt men steeds meer het gevoel dat Peter Bosz volgend jaar de touwtjes in handen heeft. Onder andere De Telegraaf bracht dat PSV vol voor de oud-trainer van Ajax gaat. Geen gekke keuze van PSV, maar dit heeft ook gevolgen voor de zoektocht van Sven Mislintat, de directeur voetbalzaken van Ajax.

Verder wordt er nog gepraat over Manchester United, dat de finale van de FA Cup verloor van stadgenoot en rivaal Manchester City. Ondanks de nederlaag zit er wel potentie in de groep van Ten Hag, aldus Bob. "United kan onder Ten Hag terugkeren naar de gloriedagen onder Ferguson", zegt de redacteur. Er moet dan wel wat gaan gebeuren rondom het transferbeleid, want dat is zo lek als een mandje.

Beluister hieronder de nieuwste FCUpdate Podcast!