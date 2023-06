Nieuwe FCUpdate Podcast: 'We zijn blij dat Mourinho op zijn plek is gezet'

José Mourinho is toch te verslaan in een Europese finale, bij Ajax is er een revolutie begonnen en PSV moet gaan shoppen bij Sparta. In de nieuwe FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman, redacteur Bob van Dijk en journalist Mounir Boualin het meest recente voetbalnieuws en wordt er teruggeblikt op de laatste voetbaldagen.

Met name de Europa League-finale is een belangrijk onderwerp van gesprek. De drie journalisten bespreken de houding van de spelers en staf van AS Roma tijdens de finale, maar ook het rare fenomeen van centrale verdedigers die strafschoppen mogen nemen in finales. "Het is toch krankzinnig dat van de drie strafschoppennemers van Roma er geen eentje een aanvaller is? Heeft het te maken met leiderschap, of wil Mourinho alleen maar spelers die de hele wedstrijd op het veld staan die kans gunnen?", vraagt Stan zich hardop af.

Bosz

Gaat Peter Bosz naar Ajax, PSV of geen van die twee? Wie moeten de nieuwe algemeen directeur en trainer van Ajax worden? Daarnaast zoekt PSV ook nog een trainer. Er moeten nog de nodige posities ingevuld worden bij de topclubs, ook die zoektocht wordt besproken in de podcast. Sven Mislintat, de technisch directeur van Ajax, ligt onder vuur in de podcast. "Ik denk echt dat het een flop gaat worden. Het is een onderbuikgevoel, maar ik denk dat echt", aldus Mounir over de Duitser.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van de FCUpdate Podcast over Ajax, PSV, de Europa League-finale, de play-offs in Nederland en nog veel meer.