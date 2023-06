Oranje heeft ternauwernood een verlenging uit het vuur gesleept tegen Kroatië. Noa Lang is de gevierde man aan Nederlandse zijde door in de zesde minuut van de blessuretijd de 2-2 tegen de touwen te werken. Game on.

𝗡𝗢𝗔 𝗡𝗢𝗔 𝗡𝗢𝗔 𝗟𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗡𝗚! 🔥

De blessuretijd zit er bijna op, maar dan is daar de sterspeler van Club Brugge om de stand nog gelijk te trekken en de Kuip 𝐡𝐞𝐞𝐭 te maken.. 🌟#ZiggoSport #NEDCRO #NationsLeague pic.twitter.com/X1Ws65QAOP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 14, 2023